02.09.2026 09:39:38

Deutsche Anleihen kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im frühen Handel kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg geringfügig um 0,03 Prozent auf 122,67 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,37 Prozent. Zuletzt waren die Renditen deutlich gestiegen und hatten in der zehnjährigen Laufzeit das höchste Niveau seit mehr als 15 Jahren erreicht.

Analysten der Dekabank sehen in den höheren Ölpreisen einen wichtigen Treiber für die Renditen. Zur Wochenmitte sind die Ölpreise nach erneuten gegenseitigen Angriffen der Vereinigten Staaten und des Iran weiter gestiegen, was am Markt die Inflationserwartungen erhöht.

Zudem könnten nach Einschätzung der Dekabank auch US-Konjunkturdaten die Renditen der Anleihen weiter nach oben treiben. Am Nachmittag stehen Daten zur Entwicklung der Beschäftigung des privaten Arbeitsvermittlers ADP auf dem Programm. Am Freitag wird dann der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für August erwartet./jkr/zb

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Eskalation im Iran-Krieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.

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