Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag ein wenig zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,04 Prozent auf 124,39 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,14 Prozent.

Die etwas gefallenen Ölpreise stützten die Anleihekurse nicht. US-Präsident Donald Trump verzichtet nach eigenen Angaben vorerst auf einen angeblich für heute geplanten Angriff auf den Iran. Mehrere Golfstaaten hätten ihn darum gebeten, es liefen "ernsthafte Verhandlungen" mit Teheran, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Allerdings haben mehrere Vertreter der von Trump aufgeführten Golfstaaten dem "Wall Street Journal" zufolge erklärt, ihnen sei der vom US-Präsidenten erwähnte angebliche Plan für einen Angriff auf den Iran nicht bekannt.

"Datenseitig bleibt es heute nochmals ruhig und einzig die Reden vonseiten der EZB-und Fed-Vertreter sind zu beachten", schreiben Analysten der Helaba. "Gründe für ein Auspreisen von Zinserwartungen wird es wohl nicht geben, auch wenn die Geldpolitiker zumeist noch vorsichtig bleiben." Von der Europäischen Zentralbank (EZB) wird derzeit erwartet, dass sie angesichts steigender Inflationsgefahren die Leitzinsen anheben wird. Bei der US-Notenbank Fed wird erwartet, dass sie auf Leitzinssenkungen verzichtet./jsl/jkr/nas