Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank 0,04 Prozent auf 129,64 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,71 Prozent.

Nach den Kursgewinnen am Vortag hielten sich die Kursausschläge in Grenzen. Aktuell sind die Anleger mit Blick auf die Themen US-Zollpolitik und Iran-Konflikt verunsichert. Das stützte zuletzt die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren.

So wollen die Vereinigten Staaten zwar am Donnerstag US-Regierungskreisen zufolge mit dem Iran in Genf über das umstrittene Atomprogramm der islamischen Republik verhandeln. Allerdings könnte der Konflikt auch eskalieren, denn US-Präsident Donald Trump erwägt Medienberichten zufolge einen begrenzten Militärschlag im Iran, um den Druck auf die Gegenseite zu erhöhen.

"Derzeit fällt es den Anlegern schwer, sich ein richtiges Bild über die Gesamtsituation an den Finanzmärkten zu machen", schrieb Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst des Handelshauses CMC Markets. Das wurde am Dienstag auch mit Blick auf die Zollpolitik des US-Präsidenten ersichtlich: So sind in den USA die neuen weltweit geltenden Zölle erst einmal in Höhe von lediglich 10 Prozent in Kraft getreten. Noch am Wochenende hatte Trump gedroht, den Satz auf 15 Prozent anzuheben. Hierzu aber gibt es noch keine entsprechende Anordnung./jsl/he