12.06.2026 17:19:38

Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,16 Prozent auf 125,87 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,01 Prozent.

Der Bund-Future hatte bereits am Donnerstagabend zugelegt. Die Hoffnung auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran belastet die Ölpreise. Eine nachhaltige Einigung könnte die Inflationsgefahren dämpfen, was die Anleihekurse stützt. US-Präsident Donald Trump dämpfte allerdings die Zuversicht am Nachmittag und hat dem Iran vorgeworfen, Falschinformationen über mögliche Verabredungen mit den USA zu verbreiten. Die Kurse gaben daraufhin etwas nach.

"Die Euphorie um die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten birgt Risiken: Eine tatsächliche Unterzeichnung einer Vereinbarung wird heute und am Wochenende das entscheidende Ereignis sein", schreiben Experten der Dekabank. Der Iran-Krieg hat die Verbraucherpreise zuletzt deutlich nach oben getrieben. Die EZB hatte daher am Donnerstag die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte angehoben und Präsidentin Christine Lagarde hielt nach Einschätzung der Dekabank die Tür für eine weitere Zinserhöhung offen./jsl/men

Newssuche

GO

Börse aktuell - Live Ticker

Friedenshoffnung im Iran: ATX geht nach Rekordhoch fester ins Wochenende -- DAX letztlich mit Gewinnen -- US-Börsen schließen stärker -- Asiens Börsen schlussendlich stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Freitag mit kräftigen Zuwächsen. Die US-Börsen konnten Gewinne verbuchen. Die asiatischen Börsen zogen zum Wochenschluss merklich an.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
10.06.26 Fisher Asset Management: Diese Aktien befanden sich im ersten Quartal 2026 im Portfolio
09.06.26 Komplettverkauf bei Microsoft: Diese US-Aktien hält der Gates Foundation Trust im 1. Quartal 2026
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen