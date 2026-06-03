Binance Coin: So lohnend wäre ein Investment von vor 5 Jahren gewesen

Bei einem frühen Binance Coin-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Binance Coin wurde gestern vor 5 Jahren bei 403,15 USD gehandelt. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 24,80 BNB. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 124,02 USD, da sich der Wert eines Coins am 02.06.2026 auf 650,03 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61,24 Prozent angezogen.

Am 02.04.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 582,93 USD. Am 07.10.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1 310,96 USD.

Redaktion finanzen.net