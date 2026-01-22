|Streit um Grönland
|
22.01.2026 21:13:39
Darum bewegt sich der Euro etwas nach oben
Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1744 US-Dollar gehandelt. Im frühen europäischen Handel hatte der Euro noch unter 1,17 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1706 (Mittwoch: 1,1739) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8542 (0,8518) Euro.
Die Kehrtwende des US-Präsidenten Donald Trump im Streit um Grönland mit einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten gab dem Devisenmarkt keine neue Richtung. Die im europäischen Nachmittagshandel veröffentlichten US-Konjunkturdaten bewegten den Devisenmarkt ebenfalls kaum.
FRANKFURT (dpa-AFX)
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1823
|
0,0067
|
|
0,57
|Japanischer Yen
|
184,1726
|
-2,0374
|
|
-1,09
|Britische Pfund
|
0,8672
|
-0,0035
|
|
-0,41
|Schweizer Franken
|
0,9225
|
-0,0054
|
|
-0,58
|Hongkong-Dollar
|
9,2178
|
0,0519
|
|
0,57
