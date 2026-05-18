Dollarkurs

1,1630
 USD
0,0005
0,04 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/EUR
>
Iran im Fokus 18.05.2026 08:05:38

Darum notiert der Euro etwas leichter

Darum notiert der Euro etwas leichter

Der Kurs des Euro hat zum Wochenauftakt leicht nachgegeben.

Am Montagmorgen kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1622 US-Dollar und damit etwas weniger als am Freitagabend. Der Euro bleibt damit klar unter der Marke von 1,17 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1628 Dollar festgesetzt.

Zum Ende der Woche waren vor allem die zunehmenden Zinssorgen in den USA ein wichtiges Thema. Diese stehen im Zusammenhang mit den kriegsbedingt erhöhten Inflationsraten und -erwartungen. Da sich in der Straße von Hormus und an den Energiemärkten noch immer keine Entspannung zeigt, gibt es kaum Gründe, die Erwartungen höherer Leitzinsen in Frage zu stellen, wie die Helaba schreibt.

So zogen die Ölpreise zum Start in die Woche weiter an, nachdem sich der Ton zwischen den USA und dem Iran wieder verschärft hat. Am Sonntagabend hatte US-Präsident Donald Trump mit einer Wiederaufnahme des Kriegs gegen den Iran gedroht. Der US-Verbündete Israel stellt sich bereits auf einen möglichen Neubeginn der gemeinsamen Angriffe im Iran ein.

Die Helaba sieht beim Euro Raum für weitere, erhebliche Kursverluste. Unterstützung sehen sie bei 1,1578 und 1,1505 Dollar. Sollte der Euro auch diese Marken hinter sich lassen, drohe ein Test des Jahrestiefs bei 1,1411 Dollar. Datenseitig bleibe es am Montag zunächst ruhig, was aber nicht für das Marktgeschehen gelten müsse, heißt es.

/nas/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Weitere Links:

Trump verteidigt Iran-Kurs: `Ich habe nichts unterschätzt`
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Pedro Salaverría / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,163
0,0005
0,04
Japanischer Yen
184,84
0,3600
0,20
Britische Pfund
0,8711
-0,0012
-0,14
Schweizer Franken
0,9141
-0,0002
-0,02
Hongkong-Dollar
9,1074
0,0040
0,04
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt verbucht am Montag Verluste. Der deutsche Leitindex bewegt sich seitwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen