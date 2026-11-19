|Geldpolitik im Blick
|
19.11.2026 21:37:00
Deshalb stabilisiert sich der Euro - die Gründe
Mit 1,0976 US-Dollar blieb die Gemeinschaftswährung Euro in New York aber auf dem niedrigsten Bewertungsniveau seit April 2025. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0992 (Mittwoch: 1,0968) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9097 (0,9117) Euro gekostet.
Die Stärke des Dollar angesichts der Aussicht auf weitere US-Leitzinserhöhungen setzt den Euro seit über einer Woche unter Druck. Damals hatten überraschend stark gestiegenen US-Verbraucherpreise den Erwartungen an Zinserhöhungen der amerikanischen Notenbank Fed Auftrieb gegeben.
Für die USA werden an den Finanzmärkten mittlerweile bis Ende 2027 drei Zinserhöhungen am Markt eingepreist und für die Eurozone lediglich zwei. Doch auch im Euroraum hält der Inflationsdruck an. In beiden Währungsräumen wird für den Dezember eine Leitzinserhöhung erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX)
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Jakub Krechowicz / Shutterstock.com,Marian Weyo / Shutterstock.com,Istockphoto,llaszlo / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,0981
|
0,0012
|
|
0,11
|Japanischer Yen
|
174,402
|
-0,7180
|
|
-0,41
|Britische Pfund
|
0,8377
|
0,0000
|
|
0,00
|Schweizer Franken
|
0,9221
|
-0,0037
|
|
-0,40
|Hongkong-Dollar
|
8,6077
|
0,0060
|
|
0,07
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung drückt den ATX ins Minus -- DAX ebenfalls deutlich schwächer -- Wall Street tiefer -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet Verluste. Auch am deutschen Markt prägen rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street geht es abwärts. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.