04.11.2026 16:07:38

Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1267 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1267 (Dienstag: 1,1179) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8875 (0,8945) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83460 (0,83358) britische Pfund, 178,30 (176,95) japanische Yen und 0,9188 (0,9166) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

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Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1188
-0,0032
-0,28
Japanischer Yen
176,684
-0,2260
-0,13
Britische Pfund
0,8344
0,0001
0,01
Schweizer Franken
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