29.05.2026 16:24:38

Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1644 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1644 (Donnerstag: 1,1617) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8588 (0,8608) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86723 (0,86665) britische Pfund, 185,45 (185,24) japanische Yen und 0,9111 (0,9167) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

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Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,166
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0,13
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Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
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