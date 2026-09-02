02.09.2026 21:03:38

Devisen: Eurokurs zum US-Dollar weiter stabil

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach seinen Verlusten am Vortag hat sich der Kurs des Euro am Mittwoch auch im US-Handel stabil präsentiert. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1586 Dollar gehandelt. Der Euro bewegte sich so auf dem Niveau aus dem asiatischen Geschäft. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1578 (Dienstag: 1,1590) Dollar fest.

Im Handelsverlauf war der Euro kurz über 1,16 Dollar gestiegen. Nach Ansicht des Präsidenten der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, gibt es in den USA Anzeichen für eine geringere Inflation. Die Auswirkungen der Zölle ließen nach und die höheren Energiepreise wirkten sich nicht auf andere Dienstleistungen aus, sagte er in einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC. "Die jüngsten Daten sind ermutigend".

Williams dämpfte so die Zinserhöhungserwartungen. Nach Einschätzung von Ökonomen ist eine Leitzinserhöhung im September denkbar. So hatte Notenbankchef Kevin Warsh zuletzt seine Entschlossenheit zur Inflationsbekämpfung erklärt. Dies hatte zuletzt den Dollar gestützt. Williams hingegen gilt als geldpolitische Taube. Er spricht sich also im Zweifel gegen Zinserhöhungen aus.

Ökonomen sehen den Euro aber tendenziell unter Druck. "Der Euro befindet sich zum US-Dollar in der Defensive, was mit der erhöhten Risikoaversion im Zuge des eskalierenden Nahost-Konflikts zu erklären ist", heißt es in einem Marktkommentar der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). In den vergangenen Tagen ist der Iran-Krieg wieder aufgeflammt. Zuletzt haben sich Washington und Teheran im Kampf um die Kontrolle über die Straße von Hormus wiederholt gegenseitig angegriffen.

Zentraler Streitpunkt ist die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormus. Der Iran blockiert mit Drohungen und Angriffen die Transporte aus den Fördergebieten am Persischen Golf noch immer weitestgehend, was die Ölpreise nach oben treibt und die Inflationssorgen und damit verbunden die Spekulation auf eine Zinserhöhung in den USA verstärkt./la/he

Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1625
0,0036
0,31
Japanischer Yen
180,72
-3,1700
-1,72
Britische Pfund
0,8603
0,0007
0,08
Schweizer Franken
0,9383
-0,0041
-0,43
Hongkong-Dollar
9,1142
0,0267
0,29
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:58 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
02.09.26 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

ATX höher -- DAX in Grün -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Aktienmärkte zeigen sich stärker. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen