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16.07.2026 16:15:21
Germany: Gender switch neo-Nazi sent to men's prison
Far-right provocateur Marla Svenja Liebich was transferred to a men's prison after being extradited from the Czech Republic. Authorities say the decision took into account the safety of prisoners at a women's facility.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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