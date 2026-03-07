Rentable ICP-Investition? 07.03.2026 11:03:13

Internet Computer: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investition in Internet Computer hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Internet Computer war gestern vor 1 Jahr 6,209 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in ICP zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 161,06 Internet Computer. Die gehaltenen Internet Computer wären gestern 401,59 USD wert gewesen, da sich der ICP-USD-Kurs auf 2,493 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 59,84 Prozent verkleinert.

Am 23.02.2026 erreichte ICP sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,085 USD. Am 08.11.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: FellowNeko / Shutterstock.com

