|Entwicklung unter der Lupe
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30.05.2026 11:03:14
Internet Computer: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren
Gestern vor 1 Jahr kostete ein Internet Computer 5,255 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in ICP zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 190,29 Internet Computer. Das Investment hätte nun einen Wert von 502,10 USD, da Internet Computer am 29.05.2026 2,639 USD wert war. 2Damit hätte sich die Investition um 49,79 Prozent vermindert.
Bei 2,085 USD erreichte der Coin am 23.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 8,964 USD erreichte der Coin am 08.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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