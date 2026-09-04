|Krypto-Marktbericht
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04.09.2026 09:48:20
Kryptokurse am Vormittag
Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 09:41 fällt Bitcoin 0,57 Prozent auf 80.769,87 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 81.235,66 US-Dollar.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 1,1 Prozent aufweist und bei 10,49 EUR notiert.
Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,69 Prozent auf 51,12 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 51,47 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um 0,00 Prozent auf 2.505,91 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 2.505,98 US-Dollar wert.
Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 0,02 Prozent auf 257,09 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 257,04 US-Dollar an der Tafel standen.
Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,450 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 09:41 bei 1,446 US-Dollar.
Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 521,19 US-Dollar am Vortag auf 534,71 US-Dollar nach oben (2,59 Prozent).
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2212 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,2215 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1834 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3308 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3279 US-Dollar.
Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 716,52 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (724,38 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,08 Prozent.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Freitagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0872 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0878 US-Dollar.
Währenddessen wird Solana bei 103,65 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vortag (104,00 US-Dollar).
Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 0,35 Prozent auf 7,488 US-Dollar, nach 7,515 US-Dollar am Vortag.
Zudem gewinnt Chainlink am Freitagvormittag hinzu. Um 0,75 Prozent auf 11,93 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 11,84 US-Dollar.
Indessen verringert sich der Sui-Kurs um 1,50 Prozent auf 0,7709 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 0,7827 US-Dollar.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1613
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-0,0014
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-0,12
|Japanischer Yen
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181,32
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0,1000
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0,06
|Britische Pfund
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0,8595
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0,0000
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0,00
|Schweizer Franken
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0,9407
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0,0021
|
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0,23
|Hongkong-Dollar
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9,1057
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-0,0089
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-0,10
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