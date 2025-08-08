PayPal ermöglicht Krypto-Zahlungen: Neues Feature für Händler gestartet

Mit dem neuen PayPal-Feature "Bezahlen mit Kryptowährungen" könnten Händler weltweit Transaktionskosten um bis zu 90 Prozent senken. Das steckt dahinter.

• Neues PayPal-Feature: "Bezahlen mit Kryptowährungen"• Bis zu 90 Prozent niedrigere Transaktionskosten• Unterstützung von über 100 Kryptowährungen und Wallets

PayPal läutet eine neue Ära des digitalen Zahlungsverkehrs ein. Mit dem Feature "Bezahlen mit Kryptowährungen" will der US-Zahlungsdienstleister grenzüberschreitende Transaktionen vereinfachen, die Kosten drastisch senken und den weltweiten Krypto-Handel in den Mainstream holen. Das geht aus einer Pressemeldung vom 28. Juli 2025 hervor. US-Händler sollen das neue Feature in den kommenden Wochen nutzen können.

Bezahlen mit Krypto: Kostenersparnis von bis zu 90 Prozent

Laut PayPal verlieren Unternehmen weltweit jährlich Milliardenbeträge durch internationale Transaktionsgebühren, insbesondere im komplexen Bankensystem des grenzüberschreitenden Handels. Das neue Krypto-Zahlungsfeature zielt darauf ab, diesen Missstand zu beheben: Die Transaktionsgebühren sinken laut Unternehmensangaben im ersten Jahr auf nur 0,99 Prozent und sind damit bis zu 90 Prozent günstiger als gängige Kreditkartenprozesse im internationalen Zahlungsverkehr.

Das Besondere dabei ist, dass die neue Funktion eine nahezu sofortige Umwandlung von Kryptowährungen in Stablecoins oder Fiatgeld verspricht. Händler erhalten so nicht nur schneller Zugriff auf ihre Einnahmen, sondern profitieren zusätzlich von reduzierten Kosten und vereinfachter Abwicklung.

Bitcoin, Ethereum & Co.: Zugang zu einem 3-Billionen-Dollar-Markt

Mit "Bezahlen mit Kryptowährungen" erschließt PayPal Händlern direkten Zugang zu einem rasant wachsenden Markt: Laut CoinMarketCap umfasst das globale Krypto-Ökosystem derzeit ein Marktvolumen von deutlich über 3 Billionen US-Dollar. Gleichzeitig gibt es gemäß crypto.com weltweit bereits mehr als 650 Millionen aktive Krypto-Nutzer, wie PayPal in der Pressemitteilung betonte.

Unterstützt werden über 100 Kryptowährungen, darunter Bitcoin, Ethereum, Tether, Ripple, BNB, Solana und USD Coin. Gleichzeitig können Nutzer ihre bevorzugten Wallets wie Coinbase, MetaMask, OKX, Binance, Kraken oder Exodus mit dem PayPal-Konto verbinden.

Neues PayPal-Feature: Offene Plattform für Händler und Nutzer

"Bezahlen mit Kryptowährungen" ist Teil von PayPals übergeordneter Mission, Fiat- und Digitalwährungen in einer gemeinsamen Infrastruktur zu vereinen. Ziel sei es, wie PayPal-CEO Alex Chriss in der Pressemitteilung schrieb, "Barrieren zu beseitigen und jedem Unternehmen jeder Größe zu helfen, seine Ziele zu erreichen."

Weiter erklärte er: "Stellen Sie sich einen Käufer in Guatemala vor, der ein besonderes Geschenk von einem Händler in Oklahoma City kauft. […] Das Unternehmen kann Krypto akzeptieren, die Gewinnmarge steigern, niedrigere Gebühren zahlen, nahezu sofort auf Erlöse zugreifen und Gelder als PYUSD bei PayPal mit 4 Prozent verzinsen."

Mit dem hauseigenen Stablecoin PYUSD stärkt PayPal zusätzlich seine Rolle im digitalen Zahlungsverkehr. US-Händler können damit nicht nur Zahlungen erhalten, sondern auch Freelancer oder Lieferanten schnell und günstig bezahlen, was einen weiteren Schritt zur Modernisierung des internationalen Zahlungswesens darstellt.

PayPals Krypto-Vision für den globalen Handel

Um die globale Nutzung von Stablecoins weiter voranzutreiben, kündigte PayPal zudem eine Partnerschaft mit dem Finanzdienstleister Fiserv an. Ziel sei es, Geschäftsprozesse effizienter zu gestalten und den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zu transformieren.

Parallel startete im Juli 2025 das Unternehmen "PayPal World" - eine neue Plattform, die fünf der größten digitalen Wallets weltweit auf einer zentralen Infrastruktur zusammenführt, wie Chriss erklärte. Damit will PayPal laut Chriss das "grundlegende Verständnis darüber verändern, wie Geld sich weltweit bewegt".

Sein Fazit in der Pressemitteilung: "Diese Innovationen vereinfachen nicht nur Zahlungen - sie fördern das Händlerwachstum, erweitern die Auswahlmöglichkeiten für Verbraucher und senken die Kosten. Das ist die Zukunft eines inklusiven, grenzenlosen Handels, und wir sind stolz darauf, diese anzuführen." Ob sich dieses Modell und PayPals Vision auch außerhalb der USA schnell etabliert, bleibt jedoch abzuwarten.

Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.