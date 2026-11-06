Krypto-Marktbericht 06.11.2026 09:48:20

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Im Minus präsentiert sich um 09:41 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,42 Prozent schwächer bei 75.576,72 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 75.896,15 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 1,0 Prozent aufweist und bei 10,02 EUR notiert.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,55 Prozent auf 52,37 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 51,57 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Ethereum-Kurs 0,27 Prozent schwächer bei 2.226,93 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.232,90 US-Dollar.

Nach 271,35 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Freitagvormittag um 2,21 Prozent auf 265,35 US-Dollar gesunken.

Indessen verringert sich der Ripple-Kurs um 1,49 Prozent auf 1,189 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,207 US-Dollar.

Zudem gibt Monero nach. Um 0,14 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 09:41 auf 616,15 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 616,99 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1834 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Freitagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1526 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1527 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Freitagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3179 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3178 US-Dollar.

Zudem gewinnt Binancecoin am Freitagvormittag hinzu. Um 0,28 Prozent auf 690,29 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 688,35 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0710 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:41 bei 0,0718 US-Dollar.

Zudem gewinnt Solana am Freitagvormittag hinzu. Um 0,47 Prozent auf 89,57 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 89,16 US-Dollar.

Währenddessen wird Avalanche bei 8,252 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,17 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,156 US-Dollar).

Nach 10,66 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Freitagvormittag um 0,80 Prozent auf 10,75 US-Dollar gestiegen.

Daneben präsentiert sich Sui mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Sui-Kurs 2,13 Prozent stärker bei 0,8572 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,8393 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
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