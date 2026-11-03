|XRPAnlage im Fokus
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03.11.2026 11:03:15
So lohnend wäre ein Einstieg in Ripple von vor 3 Jahren gewesen
Gestern vor 3 Jahren kostete ein Ripple 0,6065 USD. Bei einem XRP-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16 487,36 Ripple in seinem Depot. Mit dem XRP-USD-Kurs vom 02.11.2026 gerechnet (1,247 USD), wäre das Investment nun 20 563,54 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 105,64 Prozent erhöht.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 16.08.2026 bei 0,9920 USD. Bei 2,528 USD erreichte Ripple am 10.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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