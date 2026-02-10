Investition im Check 10.02.2026 11:03:13

So lukrativ wäre eine Ripple-Investition von vor 10 Jahren gewesen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Ripple verdienen können.

Am 09.02.2016 lag der Kurs von Ripple bei 0,007162 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in XRP investierten, hätten nun 13 963,18 Ripple im Portfolio. Da sich der Kurs von XRP-USD gestern auf 1,437 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 065,88 USD wert. Mit einer Performance von +19 965,88 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 1,212 USD. Am 21.07.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3,557 USD.

Redaktion finanzen.net

