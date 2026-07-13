Krypto-Anlage im Fokus 13.07.2026 11:03:13

So viel Gewinn hätte eine Bitcoin-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte eine Bitcoin-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein frühes Investment in Bitcoin gebracht.

Am 12.07.2023 war Bitcoin 30 391,77 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in BTC investiert, befänden sich nun 0,3290 Bitcoin in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 974,98 USD, da Bitcoin am 12.07.2026 63 746,68 USD wert war. Das entspricht einer Zunahme von 109,75 Prozent.

Am 30.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 58 550,66 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 06.10.2025 bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: GeniusKp / Shutterstock.com,Gajus / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1425
0,0020
0,17
Japanischer Yen
185,2935
0,8135
0,44
Britische Pfund
0,8531
0,0012
0,14
Schweizer Franken
0,9258
0,0033
0,36
Hongkong-Dollar
8,9553
0,0144
0,16
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag schwächer, während der deutsche Leitindex stabil notiert. In Asien dominierten am Montag die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen