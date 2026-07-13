So viel Gewinn hätte eine Bitcoin-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein frühes Investment in Bitcoin gebracht.

Am 12.07.2023 war Bitcoin 30 391,77 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in BTC investiert, befänden sich nun 0,3290 Bitcoin in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 974,98 USD, da Bitcoin am 12.07.2026 63 746,68 USD wert war. Das entspricht einer Zunahme von 109,75 Prozent.

Am 30.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 58 550,66 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 06.10.2025 bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net