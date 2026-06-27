Anlage im Blick 27.06.2026 11:03:15

So viel Verlust hätte ein Internet Computer-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein Internet Computer-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Internet Computer hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Internet Computer war gestern vor 1 Jahr 4,731 USD wert. Bei einer Investition von 10 000 USD in ICP zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 113,55 Internet Computer. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 651,09 USD, da sich der Wert eines Coins am 26.06.2026 auf 2,201 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 53,49 Prozent verringert.

Am 23.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,085 USD. Am 08.11.2025 stieg Internet Computer auf ein 52-Wochen-Hoch bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net

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