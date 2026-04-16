Solana: So lukrativ wäre ein Investment von vor 3 Jahren gewesen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Solana gewesen.

Gestern vor 3 Jahren war ein Solana 24,06 USD wert. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in SOL investiert hätte, befänden sich nun 41,56 Solana in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 530,06 USD, da sich der Wert von Solana am 15.04.2026 auf 84,95 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 253,01 Prozent vermehrt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 23.02.2026 erreicht und liegt bei 77,69 USD. Am 18.09.2025 erreichte Solana sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 247,55 USD.

Redaktion finanzen.net