|Investment im Check
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16.04.2026 19:43:13
Solana: So lukrativ wäre ein Investment von vor 3 Jahren gewesen
Gestern vor 3 Jahren war ein Solana 24,06 USD wert. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in SOL investiert hätte, befänden sich nun 41,56 Solana in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 530,06 USD, da sich der Wert von Solana am 15.04.2026 auf 84,95 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 253,01 Prozent vermehrt.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 23.02.2026 erreicht und liegt bei 77,69 USD. Am 18.09.2025 erreichte Solana sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 247,55 USD.
Redaktion finanzen.net
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