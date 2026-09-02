Lukrativer USDT-Einstieg? 02.09.2026 19:43:13

Tether: Hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr gerechnet?

Tether: Hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr gerechnet?

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Tether Investoren gebracht.

Am 01.09.2025 kostete Tether 1,000 USD. Bei einer USDT-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 100,00 Tether. Die gehaltenen Coins wären am 01.09.2026 bei einem USDT-USD-Kurs von 0,9995 USD 99,95 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert der Investition um 0,05 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 04.02.2026 bei 0,9977 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 10.10.2025 bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net

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