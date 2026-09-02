|Lukrativer USDT-Einstieg?
|
02.09.2026 19:43:13
Tether: Hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr gerechnet?
Am 01.09.2025 kostete Tether 1,000 USD. Bei einer USDT-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 100,00 Tether. Die gehaltenen Coins wären am 01.09.2026 bei einem USDT-USD-Kurs von 0,9995 USD 99,95 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert der Investition um 0,05 Prozent verringert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 04.02.2026 bei 0,9977 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 10.10.2025 bei 1,002 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1625
|
0,0036
|
|
0,31
|Japanischer Yen
|
180,72
|
-3,1700
|
|
-1,72
|Britische Pfund
|
0,8603
|
0,0007
|
|
0,08
|Schweizer Franken
|
0,9383
|
-0,0041
|
|
-0,43
|Hongkong-Dollar
|
9,1142
|
0,0267
|
|
0,29
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX höher -- DAX in Grün -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Aktienmärkte zeigen sich stärker. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.