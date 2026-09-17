Hochrechnung 17.09.2026 19:43:13

USD Coin: So viel wäre eine Anlage von vor 1 Jahr heute wert

USD Coin: So viel wäre eine Anlage von vor 1 Jahr heute wert

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in USD Coin verlieren können.

Vor 1 Jahr kostete ein USD Coin 1,000 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in USDC vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 999,87 USD Coin. Da sich der Wert von USD Coin am 16.09.2026 auf 0,9998 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 999,72 USD wert. Mit einer Performance von -0,03 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte USDC am 31.05.2026 bei 0,9995 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 14.11.2025 bei 1,000 USD.

Redaktion finanzen.net

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