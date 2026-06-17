Fed im Fokus 17.06.2026 08:54:39

Wie es am Mittwoch um Euro und Dollar steht

Wie es am Mittwoch um Euro und Dollar steht

Der Euro hat sich am Mittwoch über der Marke von 1,16 US-Dollar gehalten.

Im frühen Handel kostete die europäische Gemeinschaftswährung Euro 1,1607 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1594 Dollar festgesetzt.

Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend prägte Zurückhaltung das Geschehen. Bei der ersten Entscheidung unter dem neuen Notenbank-Chef Kevin Warsh wird zwar keine Änderung beim Leitzins erwartet. Die Sitzung könnte aber Hinweise liefern, welche Neuerungen er plant.

"Die Märkte wollen vor allem wissen, ob die Fed unabhängig bleibt oder ob der politische Einfluss des Weißen Hauses zunimmt", glaubt der Marktbeobachter Maximilian Wienke vom Broker eToro. Er sieht Warsh in einem Dilemma zwischen dem Kampf gegen die Inflation und der Forderung niedrigerer Zinsen durch US-Präsident Donald Trump.

/jha/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: PHILIPPE HUGUEN/AFP/Getty Images

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