So sind Buffer-ETFs wirklich aufgebaut: Ein Blick hinter die Kulissen

• Verlustpuffer über definierte Optionsstrategie• Schutz nur innerhalb der Outcome-Periode• Forschung sieht Grenzen gegenüber einfachen Aktien-Cash-Strategien

Die Drei-Schichten-Konstruktion eines klassischen Buffer-ETFs

Buffer-ETFs gehören zur Kategorie der Defined-Outcome-Strategien und werden in der Regel aus vier europäischen Optionskontrakten auf dasselbe Referenzasset, meist den S&P 500, zusammengesetzt. Wie der Anbieter Innovator, eine Tochtergesellschaft von Goldman Sachs Asset Management, in seiner offiziellen Mechanik-Erläuterung "How Buffer ETFs Work" für den Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF mit 15 Prozent Puffer dokumentiert, lassen sich die enthaltenen Positionen in drei funktionale Schichten zerlegen.

Die erste Schicht erzeugt das Referenzasset-Exposure durch den Kauf einer tief im Geld liegenden Call-Option, deren Strike-Preis im Beispiel bei 1 Prozent des Referenzasset-Preises liegt. Eine solche Deep-in-the-Money-Call-Option bildet die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index nahezu eins zu eins ab. Die zweite Schicht baut den Verlustpuffer als sogenannte Put-Spread auf, also durch den gleichzeitigen Verkauf einer Put-Option mit niedrigerem Strike und den Kauf einer Put-Option mit höherem Strike. Im Innovator-Beispiel liegt der verkaufte Put bei 85 Prozent und der gekaufte Put bei 100 Prozent des Referenzasset-Preises, was bei Index-Verlusten zwischen 0 und 15 Prozent für vollständigen Ausgleich sorgt. Die dritte Schicht schließt das Konstrukt durch den Verkauf einer Call-Option ab, deren Prämie genau die Kosten der unteren beiden Schichten finanziert. Der Strike-Preis dieser verkauften Call-Option bestimmt den Upside-Cap, also die maximale Rendite des ETFs während der Outcome-Periode.

Wie die UCITS-konformen Buffer-ETFs für deutsche Anleger aufgebaut sind

Während Buffer-ETFs in den USA bereits seit August 2018 verfügbar sind, kamen die ersten UCITS-konformen Buffer-ETFs erst Anfang 2023 nach Europa, als Global X einen S&P-500-basierten Quarterly Buffer ETF in Irland auflegte. Seitdem haben weitere Anbieter wie BlackRock das Segment ausgebaut. Die in Europa verfügbaren UCITS-Buffer-ETFs sind als Sondervermögen unter der OGAW-Richtlinie in Irland domiziliert und werden in der Regel über die London Stock Exchange, Euronext Amsterdam und XETRA gehandelt. Die Gesamtkostenquoten liegen typischerweise bei rund 0,50 Prozent pro Jahr.

Anders als die typischen US-Buffer-ETFs arbeiten die UCITS-Varianten überwiegend mit einer dreimonatigen Outcome-Periode statt der in den USA üblichen Zwölf-Monats-Frist. Innerhalb dieses Quartals soll der Fonds Verluste des S&P 500 Price Return Index in einem zuvor festgelegten Buffer-Bereich abfedern und gleichzeitig an Kursgewinnen bis zu einem festen Cap teilhaben. Die technische Umsetzung erfolgt häufig über Total Return Swaps, was eine konstruktionsbedingte Abweichung von der US-Praxis darstellt, wo die meisten Anbieter direkt FLEX-Optionen einsetzen. Für deutsche Anleger ist relevant, dass es sich um Aktien-ETFs im Sinne des Investmentsteuergesetzes handelt, sodass die Teilfreistellung von 30 Prozent nach § 20 Investmentsteuergesetz auf die zu versteuernden Erträge anwendbar ist.

Was die akademische Forschung zur tatsächlichen Schutzwirkung sagt

Die Hersteller-Diagramme zeigen einen sauberen Knick-Verlauf: Innerhalb des Buffer-Bereichs sollen die Verluste null sein, darüber hinaus läuft das Produkt eins zu eins mit dem Referenzasset abwärts. In der peer-reviewten Studie "Rebuffed: An Empirical Review of Buffer Funds" von Cliff Asness und Kollegen, erschienen im September 2025 im Journal of Portfolio Management, zeigen die Autoren auf Basis von 401 Defined-Outcome-Funds aus der Morningstar-Datenbank ein deutlich gemischteres Bild.

Ein Schwerpunkt der Studie liegt auf der Outcome-Period-Mechanik. Das Schutzversprechen der Buffer-Funds gilt nach Hersteller-Logik nur für Anleger, die exakt am ersten und letzten Tag der vereinbarten Outcome-Periode investiert sind. Wie Asness und Kollegen am Beispiel des Cboe S&P 500 Buffer Protect Index Jan Series mit 10 Prozent-Buffer demonstrieren, sehen die rollierenden Jahresrenditen je nach Einstiegstag ganz anders aus als das Hersteller-Diagramm. Über alle Buffer-Funds hinweg zeigte sich nach der Auswertung der Autoren bei 9-Prozent-Buffer-Funds, dass in 84 Prozent der rollierenden Jahresbeobachtungen, in denen das Referenzasset unter den Buffer-Bereich gefallen war, der Buffer-Fund eine schlechtere Rendite lieferte als das Payoff-Diagramm versprach. Bei 10-Prozent-Buffer-Funds lag dieser Anteil bei 87 Prozent, bei 15-Prozent-Buffer-Funds bei ebenfalls 84 Prozent.

Die Autoren führen drei dauerhafte Renditebremsen an: das ständige Long-Volatilität-Exposure aus den Put-Käufen, die Transaktionskosten beim periodischen Roll der Optionen sowie die Verwaltungsgebühren, die nach der Morningstar-Auswertung im Median bei 0,79 Prozent pro Jahr liegen. In den drei größten S&P-500-Drawdowns seit Januar 2020, nämlich der Corona-Krise von Februar bis März 2020, dem Inflations-Drawdown 2022 und der zollpolitisch ausgelösten Korrektur im Frühjahr 2025, lagen die Buffer-Funds laut Studie im Durchschnitt um 0,8 Prozentpunkte hinter einer einfachen Kombination aus Referenzasset und Cash mit identischem Beta-Wert.

Welche Konsequenzen Anleger aus der Forschungslage ziehen sollten

Die Forschungslage führt zu drei konkreten Schlussfolgerungen für den Einsatz von Buffer-ETFs im deutschen Privatanleger-Depot. Erstens ist der Einstiegszeitpunkt entscheidend: Wer nicht direkt zu Beginn einer Outcome-Periode kauft, erhält weder den vollen Buffer noch den vollen Cap, sondern eine pfadabhängige Mischung, die in beide Richtungen vom Hersteller-Diagramm abweichen kann. Die UCITS-Variante mit dreimonatiger Periode reduziert dieses Timing-Problem gegenüber den US-Varianten mit Jahres-Periode, eliminiert es aber nicht.

Zweitens lohnt der Vergleich mit der einfachen Alternative aus Aktien-ETF und Tagesgeld. Wer einen Welt-ETF mit 70 Prozent-Anteil und 30 Prozent Tagesgeld kombiniert, hält im Verlustfall genau den Cash-Anteil als Puffer, ohne die Volatilitätsrisikoprämie der Put-Optionen mitzubezahlen. Drittens spielen für deutsche Anleger die steuerlichen Effekte eine Rolle: Während Buffer-ETFs als Aktien-ETFs die Teilfreistellung von 30 Prozent nach § 20 InvStG erhalten, fällt bei thesaurierenden Varianten in Jahren mit Wertzuwachs des Fonds die Vorabpauschale nach § 18 Investmentsteuergesetz an. Sie wird auf den Basisertrag berechnet und ist durch den tatsächlichen Wertzuwachs des Fonds begrenzt. Für sicherheitsorientierte Anleger, die explizit eine definierte Maximal-Verlust-Quote wünschen und bereit sind, dafür Rendite-Obergrenzen zu akzeptieren, kann ein UCITS-Buffer-ETF dennoch sinnvoll sein. Wer dagegen eine möglichst hohe risikoadjustierte Rendite anstrebt, fährt nach der Asness-Studie von 2025 mit der einfachen Aktien-Cash-Kombination besser.

Dominik Maier, Redaktion finanzen.at