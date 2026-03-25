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25.03.2026 10:15:00
1 Cryptocurrency to Buy Before Oil Hits $150
For years, investors have talked up Bitcoin (CRYPTO: BTC) as a potential safe asset, especially during periods of geopolitical tension. In fact, billionaire hedge fund managers have likened Bitcoin to gold in terms of its ability to maintain its value during major global crises.Certainly, what's happening now in the Middle East can be described as a "major global crisis." The price of oil, hovering around $100 a barrel, could skyrocket to $150 if vital oil pathways in the Middle East remain closed.If that happens, you will want to hold some Bitcoin. Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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