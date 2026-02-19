|
19.02.2026 11:55:38
AI Gold Rush Lets Samsung Demand Premium For HBM4 Chips
This article AI Gold Rush Lets Samsung Demand Premium For HBM4 Chips originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|5 052,44
|56,62
|1,13
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX in Grün -- DAX knapp im Plus -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.