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13.03.2026 10:17:00
Could XRP Be Worth More Than Gold by 2035?
Today, gold's market cap is $35.5 trillion, swelled by a powerful uncertainty-driven rally above $5,100 per ounce. XRP (CRYPTO: XRP), on the other hand, has a market cap of $83 billion. Nonetheless, over the last seven years, XRP's price is up by 328%, whereas gold has only increased by 286%.Given its stronger performance over that period, and given its prospects for growth, could it be possible for XRP's market cap to flip (overtake) gold's by 2035? Let's walk through what it would take.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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