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25.03.2026 06:01:05
Das alte Problem mit dem Rebalancing - doch neu geht es ums Gold
Dass von einer einmal eingeschlagenen Anlagestrategie ohne triftige Gründe nicht abgewichen werden sollte, leuchtet ein. In der Praxis ist aber das dafür notwendige Rebalancing – Assets mit guter Performance abbauen und solche mit weniger guter Entwicklung aufstocken – nicht einfach durchzuhalten, besonders dann nicht, wenn man sich von Gold trennen sollte. Eine im Auftrag der Bank von Roll verfasste Studie liefert Argumente für Edelmetallanlagen und ein diszipliniertes Rebalancing.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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