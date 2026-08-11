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11.08.2026 03:01:16
Gold touches US$4,400 as traders turn focus to US inflation data
Bullion edges higher in early trading, after adding 3.6% over the previous two sessionsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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