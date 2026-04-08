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Goldpreis und Ölpreis 08.04.2026 09:17:38

Goldpreis: Rebound dank Waffenstillstand im Iran

Goldpreis: Rebound dank Waffenstillstand im Iran

Der Goldpreis stieg im frühen Mittwochshandel auf den höchsten Stand seit fast drei Wochen, nachdem US-Präsident Donald Trump zugestimmt hatte, Bombardierungen und Angriffe auf den Iran für zwei Wochen auszusetzen.

von Jörg Bernhard

Washington habe einer zweiwöchigen Pause der Angriffe zugestimmt und einen Zehn-Punkte-Vorschlag aus dem Iran erhalten, den er als tragfähige Grundlage für Verhandlungen bezeichnete. Zuvor hatte er gewarnt, Teheran müsse die Straße von Hormus wieder öffnen oder mit Vergeltungsmaßnahmen rechnen. Diese Meldung hatte den Ölpreis abstürzen lassen und zu nachlassenden Inflationssorgen geführt. Eine Studie der Federal Reserve Bank of Dallas weist jedoch darauf hin, dass anhaltende Störungen im globalen Ölhandel die US-Inflation bis Jahresende auf über vier Prozent treiben könnten, inklusive noch stärkerer kurzfristiger Zuwächse. Nun warten die Marktakteure auf das Protokoll der Fed-Sitzung vom März, dessen Bekanntgabe um 20.00 Uhr erfolgen soll.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis 9.05 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 155,90 auf 4.840,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Rasante Talfahrt an den Ölmärkten

Eine geplante zweiwöchige Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran sowie Verhandlungen zur Beendigung ihres Konflikts haben den Ölpreis regelrecht abstürzen lassen. Dennoch sorgen sich die Marktakteure um die weiterhin angespannte Lage an den Ölmärkten. Aktuell kursiert die Hoffnung, dass die Lieferströme von Rohöl, raffinierten Produkten und Flüssigerdgas (LNG) durch die Straße von Hormus wieder aufgenommen werden könnten. Die Kontrolle über die Meerenge sowie ungelöste Fragen rund um das iranische Atomprogramm dürften jedoch weiterhin zentrale Streitpunkte in den Gesprächen bleiben. Entsprechend könnte der derzeitige Optimismus an den Märkten schnell auf die Probe gestellt werden, falls keine Einigung erzielt wird. Die aktuellen Versorgungsprobleme mit Öl und Gas dürften sich auf kurze Sicht daher nicht in Wohlgefallen auflösen.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stark fallenden Notierungen. Bis gegen 9.05 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 16,68 auf 96,27 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 14,87 auf 94,40 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.at

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