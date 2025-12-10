|
10.12.2025 12:30:00
Infographic: BRICs vs the West - the gold divide
As geopolitical realignments accelerate, BRICS nations are rapidly expanding their gold holdings as part of a broad shift away from US-dollar-denominated reserves. Since 2020, BRICS countries have increased gold’s share of their total reserves by 102%, driven by both aggressive central-bank buying and rising metal prices. In contrast, Western nations have seen only a 12% increase – growth almost entirely attributable to price appreciation rather than new tonnage.This widening gap underscores the momentum behind global de-dollarization and highlights a powerful structural catalyst for sustained gold demand in the years ahead.Weiter zum vollständigen Artikel bei Mining.com
