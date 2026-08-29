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29.08.2026 09:09:00
Social Security's Falling 2027 COLA Estimate Has a Silver Lining Retirees Should Know About
Social Security's cost-of-living adjustments, or COLAs, are extremely important to many retirees -- especially those who rely on Social Security for most or all of their monthly income. Those COLAs are what allow benefits to keep up with inflation, avoiding a scenario where seniors automatically fall behind year after year.Back in January, Social Security benefits received a 2.8% COLA. And many retirees are no doubt hoping for a larger raise in 2027.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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