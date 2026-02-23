|
Tariff jitters are pushing gold over $5,100 and powering silver higher
The week has started on a positive footing for precious metals as investors look wary at fresh tariff stress out of the U.S.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|5 144,88
|40,54
|0,79
|Silberpreis
|85,94
|1,25
|1,48
