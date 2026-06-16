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16.06.2026 15:30:00
This Silver ETF Has Been Crashing. Is Now the Time to Buy?
The price of silver has been falling recently, and the iShares Silver Trust (NYSEMKT: SLV), which tracks silver, has also been nosediving. It's down 8% this year, and at around $63, it's nowhere near its January high of around $110.Investors have been pivoting to other investments of late as renewed confidence in the markets has driven the S&P 500 up more than 10% this year. But with plenty of question marks and uncertainty around the economy and its direction, could silver rally once again? Could now be a good time to add the iShares Silver Trust to your portfolio?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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