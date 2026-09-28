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28.09.2026 19:00:52
UK tries to stop Trump's diesel export ban
John Healey said the government is in talks with the US over Donald Trump's threat to stop exports.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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