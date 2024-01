Verbund-Aktie knapp in Grün: EU-Kommission gibt grünes Licht für Wasserstoff-Großprojekt in Österreich

Das teilte die Brüsseler Behörde am Mittwoch mit. Mit ihrem sogenannten Joint Venture wollen Verbund und Burgenland Energie große Mengen an grünem Wasserstoff produzieren. Die beiden Energieversorger sollen zu jeweils 50 Prozent beteiligt sein.

Bis 2030 wollen die beiden über ihr neues Unternehmen 400 Mio. Euro in die Errichtung von Elektrolyse-Kapazitäten von 300 Megawatt (MW) investieren, hieß es bei der Präsentation des Projektes im Juli 2022. Der Ausbau solle in drei Stufen erfolgen. "Ab 2026 werden wir 9.000 Tonnen grünen Wasserstoff aus burgenländischer Wind- und Sonnenenergie pro Jahr produzieren", sagte damals Burgenland-Energie-Vorstandschef Stephan Sharma. Gestartet werde in Nickelsdorf mit einer Elektrolyse-Kapazität von 60 MW.

Die Verbund-Aktie notiert in Wien zeitweise 0,06 Prozent höher bei 86,50 Euro.

spo/fan/sag/sre/cs

APA