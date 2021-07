Chinas Masterplan birgt Chancen für Anleger

Der strukturelle Wandel in China schreitet weiter voran. Mit einem Strategie-Zertifikat auf den Vontobel China New Vision Index können Anleger an der Kursentwicklung der Profiteure teilnehmen.

Tencent, Alibaba, Nio, BYD, Huawei: alles Namen chinesischer Marken, die in den letzten Jahren groß geworden sind. Nicht nur in China, auch weltweit können sich diese Riesen behaupten. Der technologische Fortschritt und die Innovationskraft dieser Firmen sind die Geheimwaffen für den Aufstieg chinesischer Konzerne auf der Weltbühne. Es ist kein Zufall, dass Innovation weiterhin ein Schlüsselelement im Rahmen des vierzehnten Fünfjahresplans ist, den Peking vor einigen Wochen verabschiedet hat.

Der Plan lässt keinen Zweifel: Die Regierung will Chinas Position in der Weltwirtschaft weiter stärken und nimmt dafür große Summen an Fördergeldern in die Hand. Der Plan soll einen klaren Hinweis darauf liefern, in welche Richtung sich das Reich der Mitte in den nächsten Jahren entwickeln will. Anders als in der Vergangenheit sind im kürzlich verabschiedeten Fünfjahresplan keine verbindlichen Ziele mehr festgehalten, sondern vielmehr Richtlinien.

Demnach wird zum einen der Binnenkonsum zur zentralen Säule der chinesischen Wirtschaft. Die Regierung will die Arbeitslosenquote senken und die Urbanisierung von 60,6 Prozent im Jahr 2020 auf 65 Prozent erhöhen. Neben dem Ziel, die Lebensqualität der chinesischen Bevölkerung zu erhöhen, soll auch sichergestellt werden, dass deren Grundbedürfnisse gestillt werden können. Daher ist es ein weiteres Ziel der chinesischen Machthaber, die Agrarproduktion sowie die Energieproduktion zu erhöhen und die Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten, ohne auf Importe angewiesen zu sein. Hand in Hand mit der Ankurbelung des Binnenkonsums geht der technologische Fortschritt. So sollen führende Technologien selbst entwickelt und Bestandteile selbst hergestellt werden.

Aus der Kenntnis und näheren Analyse der vielzähligen wirtschaftspolitischen Regierungsentscheidungen lassen sich interessante Anlagethemen ableiten. Denn zeigen die Maßnahmen Erfolg, könnten chinesische Unternehmen von der Förderung profitieren. Dies könnte sich positiv auf die Aktienkurse dieser Unternehmen auswirken. Das Multi Asset Team des Vontobel Asset Management hat einen Index entwickelt, der Unternehmen abbildet, die besonders von den Maßnahmen unter dem 14. Fünfjahresplan profitieren könnten. Dabei wurde ein Modell entwickelt, mit dem diese Unternehmen identifiziert werden sollen. Die Strategie kategorisiert die Sektoren in zwei Baskets: Im "Society's Base"-Basket werden die Aktien in jeder Industrie nach qualitativen Maßstäben ausgewählt, die mit den grundlegenden Lebensbedürfnissen verbunden sind. Im "Society's Vision"-Basket werden die Aktien in jeder Industrie nach qualitativen und innovativen Maßstäben ausgewählt. Dabei werden Sektoren repräsentiert, in denen tendenziell mehr Strategieplanung erfolgt und modernste Forschung/Technologien angewendet werden. Der Hauptzweck der Aufteilung besteht darin, die Aktienauswahl an die Produkte und Dienstleistungen einer Reihe von Sektoren anzupassen.

Im Vontobel China New Vision Index ist die Auswahl, 48 Aktien, vereint. Mit einem Strategie-Zertifikat (ISIN DE000VQ8SFS0) von Vontobel partizipieren Anleger nicht nur nahezu eins zu eins an dem Auswahlbarometer, sondern können zudem am chinesischen A-Aktienmarkt partizipieren, der Zugang zu deutlich mehr chinesischen Unternehmen als der Markt in Hongkong (H-Shares) bietet. Die Indexgebühr im Zertifikat beträgt 1,25 Prozent p.a.

Christian Scheid, Chefredakteur von Zertifikate Austria, begann sich Mitte der Neunziger Jahre für die internationalen Finanzmärkte zu begeistern. Nach seinem Abschluss zum Diplom-Volkswirt 1999 war er Redakteur und Ressortleiter beim Anlegermagazin "Börse Online". Seit 2006 ist er als Freier Wirtschafts- und Finanzjournalist selbstständig.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

