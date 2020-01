Dividendenindex mit Kapitalschutz

Die Erste Group Bank hat ein neues kapitalgarantiertes Zertifikat aus ihrer Serie Global Select Garant in die Zeichnung gegeben.

Das Papier partizipiert ohne Obergrenze an der Entwicklung des Stoxx Global Select Dividend 100 Index, welcher die 100 dividendenstärksten Aktien der Regionen Amerika, Europa und Asien/Pazifik enthält. Die Tilgung erfolgt am Ende der zehnjährigen Laufzeit auf Basis der Entwicklung des Stoxx Global Select Dividend 100 Index. Sollte es zu einer negativen Kursentwicklung kommen, ist die Rückzahlung des Nominalwerts - vorbehaltlich der Zahlungsfähigkeit der Emittentin - garantiert. Somit sind Anleger vor Kursverlusten geschützt, was vor allem für eher vorsichtige Anleger ein großer Vorteil sein könnte. Daher ist das Papier gerade für diese Anlegergruppe zeichnenswert.

Christian Scheid, Chefredakteur von Zertifikate Austria, begann sich Mitte der Neunziger Jahre für die internationalen Finanzmärkte zu begeistern. Nach seinem Abschluss zum Diplom-Volkswirt 1999 war er Redakteur und Ressortleiter beim Anlegermagazin "Börse Online". Seit 2006 ist er als Freier Wirtschafts- und Finanzjournalist selbstständig. Hier können Sie sich für den Gratis-Newsletter anmelden: Zertifikate Austria



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

