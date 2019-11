Neuemission: Euro Stoxx 50 Express Plus-Zertifikat (UniCredit onemarkets)

Noch bis 8. November ist das neue Express Plus Zertifikat (ISIN DE000HVB3X37) auf den Euro Stoxx 50 von UniCredit onemarkets in der Zeichnung. Liegt der Index am 4. November 2020 auf oder über dem Startwert, erhält der Anleger 1.042 Euro zurück. Erreicht der Index das Startniveau nicht, geht es in die Verlängerung, wobei der Rückzahlungslevel jedes Jahr um zehn Prozentpunkte fällt. Am Ende der Laufzeit sind Anleger zusätzlich durch die Barriere bei 70 Prozent des Startwerts geschützt. Das entspricht aktuell einem Indexstand von 2.521 Punkten. Liegt der Index dann auf oder über dieser Barriere, erhält der Anleger 1.168 Euro zurück. Schließt der Index hingegen unter der Barriere, richtet sich die Rückzahlung nach der tatsächlichen Entwicklung des Euro Stoxx 50. Das Zertifikat ist für Anleger geeignet, die hohe Kursrückgänge des Aktien¬index in den kommenden Jahren ausschließen. Infos unter www.onemarkets.at.

Christian Scheid, Chefredakteur von Zertifikate Austria, begann sich Mitte der Neunziger Jahre für die internationalen Finanzmärkte zu begeistern. Nach seinem Abschluss zum Diplom-Volkswirt 1999 war er Redakteur und Ressortleiter beim Anlegermagazin "Börse Online". Seit 2006 ist er als Freier Wirtschafts- und Finanzjournalist selbstständig. Hier können Sie sich für den Gratis-Newsletter anmelden: Zertifikate Austria



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

