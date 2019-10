Serie ATX-Zertifikate: Immofinanz Ritterschlag für die Immo-Aktie

Zertifikate Austria stellt Ihnen in unregelmäßiger Folge interessante Zertifikate auf ATX-Einzelaktien vor, die für verschiedene Szenarien geeignet sind. Heute: Immofinanz.

Bei der Überprüfung der ATX-Zusammensetzung blieb alles beim Alten. Das hat das ATX-Komitee jüngst auf Basis der Beobachtungsliste für den Monat August entscheiden. Aus österreichischer Sicht kam es dennoch zu einer interessanten Entwicklung: Die Immofinanz-Aktie wurde per 23. September in den STOXX Europe 600 aufgenommen - ein wichtiger europäischer Benchmark-Index, der Aktien aus 17 Ländern repräsentiert. "Die erfolgreiche Neupositionierung der Immofinanz und unsere deutlich verbesserten Kennzahlen spiegeln sich in unserem Aktienkurs wider. Die Gewichtung im STOXX Europe 600 ist dabei ein weiterer Meilenstein und bringt die Aktie auf den Radarschirm zusätzlicher internationaler Investoren", erklärte Immofinanz-CEO Oliver Schumy.

Operativ läuft es für den Konzern nach etlichen schwierigen Jahren in der Tat wieder besser. In den ersten sechs Monaten haben sich die Mieterlöse um 10,8 Prozent auf 131,8 Mio. Euro verbessert. Gleichzeitig stieg das Ergebnis aus Asset Management um 6,6 Prozent auf 101,0 Mio. Euro. Zudem kletterte der nachhaltige FFO 1 aus dem Bestandsgeschäft um 22,0 Prozent auf 59,0 Mio. Euro. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde angehoben: Statt bei "mehr als 100 Mio. Euro" soll der FFO 1 nun bei "mehr als 115 Mio. Euro" landen.

Weil zum Buchwert von aktuell 27,41 Euro je Papier noch Luft ist, könnte ein Mini Future Bull-Zertifikat (ISIN DE000HX2Y7F5 >>>) von UniCredit onemarkets interessant sein. Das Papier bildet Kursbewegungen der Aktie mit einem Hebel von 3,8 ab. Wer dagegen vorsichtiger an die Aktie herangehen möchte, sollte sich einen Puffer einbauen, wie ihn etwa ein Capped Bonus (ISIN DE000HZ2DC65 >>>) von UniCredit onemarkets bietet. Das Papier generiert im Dezember 2020 eine Rendite von 7,4 Prozent, wenn die Anteilscheine von Immofinanz bis zum Laufzeitende stets oberhalb von 22,00 Euro notieren.

Christian Scheid, Chefredakteur von Zertifikate Austria, begann sich Mitte der Neunziger Jahre für die internationalen Finanzmärkte zu begeistern. Nach seinem Abschluss zum Diplom-Volkswirt 1999 war er Redakteur und Ressortleiter beim Anlegermagazin "Börse Online". Seit 2006 ist er als Freier Wirtschafts- und Finanzjournalist selbstständig.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.



