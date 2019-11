Siemens Express Aktienanleihe Protect - Moderates Wachstum voraus

Der Elektrokonzern Siemens hat ein starkes Schlussquartal hingelegt. Bei einem Umsatzanstieg um acht Prozent auf 24,5 Mrd. Euro erhöhte sich das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 (per 30. September) um ein Fünftel auf 2,6 Mrd. Euro. Unter dem Strich verdiente das DAX-Unternehmen auch dank einer deutlich niedrigeren Steuerquote mit 1,3 Mrd. Euro sogar mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Die Jahresziele konnte Siemens so doch noch erreichen. Die bereinigte Ebitda-Marge von 11,5 Prozent lag im Prognose-Korridor von 11 bis 12 Prozent. Damit hatten nach den schwachen Zahlen zum dritten Quartal wohl nur die wenigsten gerechnet. Die Reaktion der Börse fiel entsprechend aus: Die Aktie schoss deutlich nach oben, auf das höchste Niveau seit rund 15 Monaten.

Für das neue Geschäftsjahr 2019/2020 zeigt sich Siemens wegen der Konjunkturflaute allerdings vorsichtig, insbesondere für die zyklischen Geschäfte in der Auto- und Maschinenbaubranche. Insgesamt geht der Konzern daher nur von einem moderaten Wachstum bei Umsatz und Gewinn aus. Ob der Höhenflug der Aktie in dem Stil weitergeht, ist also fraglich.

Wer sich daher nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen möchte, könnte einen Blick auf eine neue Express Aktienanleihe Protect (ISIN DE000HZ4QLZ3) von UniCredit onemarkets werfen. Der Kupon von 3,21 Prozent p.a. wird unabhängig von der Kursentwicklung gezahlt. Zudem besteht die Chance auf vorzeitige Rückzahlung. Dazu muss die Aktie nach zwölf Monaten das Ausgangsniveau erreichen. Ansonsten verlängert sich die Laufzeit um ein Jahr.

Am Laufzeitende entscheidet der Aktienkurs über Art und Höhe der Rückzahlung. Das Wertpapier wird zum Nominalwert von 1.000 Euro getilgt, wenn die Notiz mindestens 70 Prozent des Startkurses erreicht. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung in Form einer vorher festgelegten Anzahl von Aktien - mit entsprechenden Verlustrisiken. Wegen des großen Puffers empfehlen wir die Zeichnung.

Christian Scheid, Chefredakteur von Zertifikate Austria, begann sich Mitte der Neunziger Jahre für die internationalen Finanzmärkte zu begeistern. Nach seinem Abschluss zum Diplom-Volkswirt 1999 war er Redakteur und Ressortleiter beim Anlegermagazin "Börse Online". Seit 2006 ist er als Freier Wirtschafts- und Finanzjournalist selbstständig. Hier können Sie sich für den Gratis-Newsletter anmelden: Zertifikate Austria



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

