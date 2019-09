Volkswagen Aktienanleihe Protect: E-Offensive gestartet

Volkswagen will die E-Mobilität massentauglich machen. Angesichts dessen könnte ein guter Einstiegszeitpunkt in eine neue Aktienanleihe Protect von UniCredit onemarkets gekommen sein.

Nach langer Vorbereitung will Volkswagen (VW) jetzt mit dem Elektro-Mittelklasse-wagen ID.3 die E-Mobilität massentauglich machen. Kurz vor Beginn der Automesse IAA in Frankfurt stellte der Konzern die Neuentwicklung erstmals der Öffentlichkeit vor. "Der ID.3 ist mehr als ein neues Modell. Das ist das Auto, das von uns jetzt erwartet wird", sagte VW-Vorstandschef Herbert Diess. Er sprach von einem "entscheidenden Moment" für das Unternehmen.

Die Serienfertigung des ID.3 soll im November anlaufen, für das Frühjahr 2020 sind die ersten Auslieferungen geplant. Zwar hat die VW-Gruppe bereits einige Elektroautos im Programm - etwa den Audi e-tron oder den E-Sportwagen Porsche Taycan. Eine rein elektrische Großserie zu einem geringeren Einstiegspreis fehlte bisher aber noch. Der ID.3 basiert auf dem Modularen Elektrobaukasten (MEB). Diese Technologie, die durch Nutzung vieler gleicher Teile auch Kosten spart, soll in den kommenden drei Jahren bei insgesamt 33 Modellanläufen verwendet werden. "Für die Marke Volkswagen ist der ID.3 der Auftakt einer großen Elektro-Offensive", sagte Diess. In dem Zusammenhang hat der Konzern auch klare Ziele für die Reduzierung der schädlichen Treibhausgase: "Bis 2025 soll der CO2-Fußabdruck der Fahrzeug-Flotte um 30 Prozent gegenüber 2015 reduziert werden. Und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Dieses Ziel ist aus dem Pariser Klimaschutzabkommen abgeleitet."

Die Volkswagen-Aktie war schon in den Tagen vor der ID.3-Präsentation in die Gänge gekommen. Da angesichts der E-Offensive der Boden gefunden sein dürfte, könnte der Einstiegszeitpunkt in eine neue Aktienanleihe Protect (ISIN DE000HVB3TX9) von UniCredit onemarkets günstig sein. Der Kupon von 4,00 Prozent p.a. wird unabhängig von der Kursentwicklung gezahlt. Am Laufzeitende entscheidet der Aktienkurs über die Höhe der Rückzahlung. Das Wertpapier wird zum Nominalwert von 1.000 Euro getilgt, wenn die Notiz mindestens 70 Prozent des Startkurses erreicht. Liegt der Kurs der Volkswagen-Papiere darunter, erhalten Anleger Aktien in Höhe einer vorher festgelegten Anzahl ins Depot eingebucht. Bei einem Verkauf dieser Papiere können Verluste entstehen. Wegen des großen Puffers empfehlen wir die Zeichnung.

Christian Scheid, Chefredakteur von Zertifikate Austria, begann sich Mitte der Neunziger Jahre für die internationalen Finanzmärkte zu begeistern. Nach seinem Abschluss zum Diplom-Volkswirt 1999 war er Redakteur und Ressortleiter beim Anlegermagazin "Börse Online". Seit 2006 ist er als Freier Wirtschafts- und Finanzjournalist selbstständig. Hier können Sie sich für den Gratis-Newsletter anmelden: Zertifikate Austria



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

