Britische Pfund - Euro

1,1342
 EUR
-0,0029
-0,25 %
EUR - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
>
30.10.2025 11:29:36

Eurozone GDP Growth Improves In Q3

(RTTNews) - The euro area economy expanded at a faster pace in the third quarter, preliminary flash estimate from Eurostat showed on Thursday.

Gross domestic product climbed 0.2 percent quarter-on-quarter, after rising 0.1 percent in the second quarter. GDP growth was expected to remain unchanged at 0.1 percent.

On a yearly basis, GDP growth eased to 1.3 percent from 1.5 percent in the prior quarter. However, the rate was better than forecast of 1.2 percent.

The EU27 also grew at a faster pace in the third quarter, up 0.3 percent sequentially, following a 0.2 percent rise a quarter ago. The annual growth in GDP was 1.5 percent compared to 1.6 percent in the second quarter.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
01.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.25 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen