EZB hebt Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,50 Prozent an

DOW JONES--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat wie erwartet beschlossen, seinen Leitzins um 25 Basispunkte anzuheben. Wie er mitteilte, steigt der Satz für Bankeinlagen bei der EZB auf 2,50 (bisher: 2,25) Prozent.

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September 10, 2026 08:15 ET (12:15 GMT)