10.09.2026 14:14:56

EZB hebt Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,50 Prozent an

DOW JONES--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat wie erwartet beschlossen, seinen Leitzins um 25 Basispunkte anzuheben. Wie er mitteilte, steigt der Satz für Bankeinlagen bei der EZB auf 2,50 (bisher: 2,25) Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2026 08:15 ET (12:15 GMT)

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Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.
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