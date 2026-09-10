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10.09.2026 14:14:56
EZB hebt Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,50 Prozent an
DOW JONES--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat wie erwartet beschlossen, seinen Leitzins um 25 Basispunkte anzuheben. Wie er mitteilte, steigt der Satz für Bankeinlagen bei der EZB auf 2,50 (bisher: 2,25) Prozent.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/apo
(END) Dow Jones Newswires
September 10, 2026 08:15 ET (12:15 GMT)
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