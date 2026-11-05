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05.11.2026 23:33:44
Japan Earnings Data On Tap For Friday
(RTTNews) - Japan will on Friday release September figures for average cash earnings, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.
In August, earnings were up 3.8 percent on year, while overall employee wage income was also up an annual 3.8 percent and overtime pay climbed 5.2 percent.
Thailand will see October numbers for overall consumer prices, with forecasts suggesting an increase of 3.2 percent on year - up from 2.82 percent in September. Core CPI is seen higher by an annual 1.6 percent, up from 1.5 percent in the previous month.
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