Euro - Türkische Lira

51,7816
 TRY
-0,1167
-0,22 %
10.02.2026 10:32:32

Turkey Industrial Production Falls 2.1%

(RTTNews) - Turkey's industrial output logged a renewed contraction in December, the Turkish Statistical Institute reported Tuesday.

Industrial output dropped 2.1 percent on a yearly basis in December, reversing a 2.2 percent increase in November. Moreover, this was the first fall since March.

Among sectors, manufacturing production fell 2.7 percent annually in December, while mining and quarrying output expanded 1.9 percent. Output produced in the utility sector logged a growth of 2.4 percent.

Month-on-month, industrial output growth moderated to 1.2 percent in December from 2.5 percent in the previous month.

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX gibt nach -- US-Börsen höher erwartet -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex bewegt sich auf rotem Terrain. Die Wall Street dürfte am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel starten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

