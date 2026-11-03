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03.11.2026 16:17:52

U.S. Job Openings Increase More Than Expected In September

(RTTNews) - A report released by the Labor Department on Tuesday showed a bigger-than-expected increase in job openings in the U.S. in the month of September.

The Labor Department said job openings climbed to 7.523 million in September from an upwardly revised 7.190 million in August.

Economists had expected job openings to rise to 7.160 million from the 7.079 million originally reported for the previous month.

The report said hires increased to 5.402 million in September from 5.271 million in August, while total separations rose to 5.319 million in September from 5.175 million in August.

Within separations, quits climbed to 3.365 million in September from 3.044 million in August, while layoffs and discharges tumbled to 1.641 million in September from 1.768 million in August.

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