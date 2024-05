NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Der weltgrößte Bierbrauer habe beim operativen Ergebnis (Ebitda) etwas besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Analyst Trevor Stirling in einem ersten Kommentar am Mittwoch. Die Belastungen aus dem US-Geschäft seien etwas geringer ausgefallen als gedacht, zudem habe das Unternehmen in der Region Europa, Naher Osten und Afrika stark zugelegt./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2024 / 06:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2024 / 06:47 / UTC





